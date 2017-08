El parapent de la nena ferida a Organyà es va plegar abans d'aterrar

La menor anava acompanyada d’un monitor

El parapent en el qual anava la nena ferida divendres a Organyà es va plegar abans d’aterrar i el monitor que anava amb ella no va tenir temps de desplegar-lo abans d’aterrar. Aquesta seria la causa de l’accident que va patir la menor i pel qual va ser evacuada a l’hospital Arnau en estat greu, encara que es preveia que rebés l’alta ahir o en les pròximes hores.

El sinistre va tenir lloc a l’última hora de la tarda de divendres quan la nena de vuit anys i veïna de Sant Feliu de Llobregat viatjava en un parapent biplaça amb un monitor d’un club de vol d’Organyà. L’aparell va caure uns vuit o deu metres perquè el parapent es va doblegar quan estava a punt d’aterrar i al ser tan a prop del terra el monitor no va tenir temps de tornar a desplegar-lo. La menor portava el casc, que va frenar el cop, però al caure a terra va xocar amb el cap, que va fer que patís una contusió i perdés la consciència durant uns minuts. El monitor, per la seua part, va resultar il·lès. Des del club de vol van assenyalar que es tracta d’un accident fortuït i que les condicions meteorològiques eren favorables.



Per la seua part, l’ajuntament d’Organyà va recordar que treballa en un projecte per millorar les instal·lacions on es practica el parapent i que també serviria per regular aquesta pràctica, fet que inclouria poder tancar la zona d’enlairament i aterratge quan les condicions meteorològiques no siguin propícies i evitar així accidents.

Dijous de la setmana passada, dos parapentistes van tenir sengles accidents simultanis a l’aeròdrom d’Organyà. Un es va produir a la zona d’enlairament i un altre, a la d’aterratge. Tots dos, de nacionalitat belga i francesa, van patir ferides de poca gravetat.