Els veïns de cinc municipis de Lleida, els que menys residus generen de tot Catalunya

Les Valls d’Aguilar, Fígols i Alinyà, Peramola, la Baronia i Puigverd d’Agramunt encapçalen la llista

Diu el refrany que el més net és el que menys embruta. Si ho donem per cert, els veïns de les Valls d’Aguilar, Fígols i Alinyà, Peramola, la Baronia de Rialb i Puigverd d’Agramunt són els més nets de tot Catalunya. Aquests cinc municipis de Lleida encapçalen la llista dels que menys escombraries generen per habitant, segons l’estadística del 2016 de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). Els seus habitants tiren entre 400 i 720 grams de brossa al dia, molt per sota de la mitjana catalana, d’1,36 quilos.

Els quatre primers municipis tenen trets comuns. Són poblacions petites en un entorn rural on moltes cases mantenen horts i corrals per a consum propi o tenen gossos i gats. Els que les habiten aprofiten els residus orgànics com a adob o per alimentar animals.

És el cas de les Valls d’Aguilar, que genera 400 grams de residus per veí al dia. L’alcaldessa, Rosa Fàbrega, explica que “a casa també cremem paper i cartró a l’estufa”. Tanmateix, puntualitza que part de la població censada no hi viu tot l’any, fet que pot alterar l’estadística de l’ARC.

L’alcalde de Fígols i Alinyà, Jordi Sala, apunta que rebre “poc turisme” i tenir escassos locals de restauració contribueix a fer del municipi el segon que menys escombraries generen, amb 670 grams per veí, els mateixos que Peramola. Per la seua banda, la Baronia, amb la majoria de la població en cases disseminades, produeix 680 grams per veí al dia. L’alcalde, Antoni Reig, subratlla en aquest sentit que “estem acostumats a aprofitar l’orgànica” en horts i que “si hi hagués menys envasos de plàstic encara en tiraríem menys”.

Corrals i horts no tenen tanta presència a Puigverd, amb 720 grams de brossa per habitant. L’alcalde, Joan Eroles, creu que tenir una població reduïda i estable de 237 veïns afavoreix un correcte reciclatge a través dels dos punts de recollida selectiva, que se sumen a cinc contenidors als carrers.