La campanya de la sega es tanca amb 6 incendis provocats per maquinària agrícola

La campanya de la sega s'ha tancat amb sis incendis provocats per maquinària agrícola a les terres de Lleida. Aquests focs han cremat 80 hectàrees de conreus i massa forestal, segons fonts del departament d'Agricultura citades avui per l'agència de notícies ACN. Aquestes dades representen dos focs més que els registrats l'any passar per aquesta causa a Ponent en el mateix període, entre el 15 de juny i el 31 de juliol. Aquest augment no trenca una tendència a la baixa que ha provocat un descens d'aquests focs d'un 30 per cent en els últims anys gràcies a la prevenció i a que molts pagesos porten aigua o extintors a les recol.lectores tot i que no sigui obligatori.