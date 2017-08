La Vall de Boí vetarà caravanes fora de Barruera

Només les permetrà a l’àrea que ja s’ha habilitat || Nova norma aquest mateix any

La Vall de Boí vetarà estacionar caravanes fora de l’àrea que l’ajuntament té habilitada per fer-ho al nucli de Barruera. Així ho va explicar l’alcalde, Joan Perelada, que va indicar que el consistori preveu introduir aquesta nova norma a les ordenances aquest mateix any al comprovar que han proliferat durant els últims anys i que, actualment, es veuen sovint en diferents nuclis del municipi.Perelada va assenyalar que les caravanes “molesten quan s’estableixen durant tot un dia o més” fora de l’àrea d’estacionament de Barruera, amb capacitat per a més d’una trentena. En aquest espai compten amb connexió al subministrament elèctric,