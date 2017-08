Dos persones intoxicades en un foc que calcina un pis a Vilaller

A. GUERRERO

| EL PONT DE SUERT Actualitzada 21/08/2017 a les 08:57

Una dona també va patir una cremada a la cara, però les dos van rebre l’alta ‘in situ’ || Vuit dotacions dels Bombers van treballar en l’extinció

© La fumarada procedent del pis incendiat a Vilaller. BOMBERS © Al carrer Maragall de Lleida hi va haver un foc a la cuina d'un pis del número 39. LLEONARD DELSHAMS



Dos persones van resultar intoxicades per inhalació aquest diumenge al migdia en un incendi que va calcinar un pis d’un immoble a Vilaller. Es tracta d’una dona de 39 anys, que també va patir una cremada de primer grau a la cara, i un home de 42 anys, que van ser atesos in situ pels serveis d’emergència i no van haver de ser evacuats.



El foc es va originar, per causes desconegudes i que s’investiguen, a les 14.43 hores en un pis de la tercera planta del número 4 del carrer Sant Mamés d’aquesta localitat de l’Alta Ribagorça, segons van informar els Bombers, que van desplaçar vuit dotacions fins al lloc, dos de les quals dels Pòmpiers d’Aran.



Els veïns que hi havia a l’immoble ja havien sortit pel seu propi peu al carrer i no va ser necessari evacuar cap persona. Els Bombers no van poder donar per controlat el foc fins a les 16.07 hores. Per a l’extinció, també van utilitzar el camió escala.



L’habitatge on es va originar l’incendi va quedar calcinat per complet i l’escala va resultar afectada pel fum. També es va avisar les companyies perquè revisessin les instal·lacions. A les 18.30 hores van donar el servei per finalitzat.



D’altra banda, diverses dotacions dels Bombers, juntament amb la Guàrdia Urbana, van acudir aquest diumenge al matí fins al número 39 del carrer Maragall de Lleida després de rebre l’avís d’un foc en una cuina. L’incendi es va declarar a les 10.42 hores i va afectar la campana de fums. Els Bombers van acudir-hi amb tres dotacions, entre les quals el camió escala.