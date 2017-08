Greu al caure d'uns deu metres al riu a Mont-rebei

REDACCIÓ Actualitzada 21/08/2017 a les 08:56

© Un helicòpter va evacuar el ferit després que persones que feien caiac el rescatessin dins del riu. BOMBERS

Un excursionista de 58 anys va resultar ferit de caràcter greu aquest diumenge a la tarda al caure pel congost de Mont-rebei fins a la Noguera Ribagorçana. L’home va ser evacuat en helicòpter medicalitzat a l’hospital Arnau de Vilanova.



L’accident es va produir, per causes desconegudes, a les 15.19 hores quan un home es va precipitar al buit des d’uns deu metres i va caure al riu. Diverses persones que feien caiac van poder socórrer-lo. Fins al lloc dels fets es van desplaçar un helicòpter de Bombers amb els GRAE i un altre de medicalitzat del SEM.



També hi van actuar dos dotacions terrestres de Bombers. L’helicòpter dels GRAE va treure el ferit del riu i, posteriorment, va ser evacuat a l’Arnau amb el medicalitzat del SEM. L’home es va fer múltiples fractures i una ferida oberta al cap. El pronòstic era greu.