Coll de Nargó estudia cobrar entrada i limitar l’accés a les basses del Codó

L’ajuntament redacta una ordenança per al 2018 per la massificació d’aquest estiu

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’ajuntament de Coll de Nargó aprovarà una ordenança per regular i limitar l’accés a les basses del Codó, piscines naturals d’aigua del riu de Valldarques a les quals l’accés és, ara per ara, lliure. El seu gran atractiu i el seu fàcil accés afavoreixen la presència d’un gran nombre de banyistes, entre ells veïns del poble i la comarca, però també turistes, que any rere any acaba degradant l’entorn per la massificació. Això ha fet que el consistori opti, finalment, per actuar per protegir-les.L’afluència al juliol i a l’agost s’ha vist incrementada després que fa algunes setmanes el propietari dels