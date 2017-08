Dos milions de la Generalitat per a obres a Cervera l’any que ve

Al Gran Teatre, l’antiga carretera de Guissona i la Universitat, entre altres actuacions || Després d’haver invertit dos milions més al municipi des del 2015

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Generalitat invertirà gairebé dos milions en projectes a Cervera durant l’any vinent, després d’haver-ne invertit dos més des del 2015. Entre aquests, destaca la millora de l’escola Jaume Balmes, amb un pressupost de 90.000 euros, i la renovació de la teulada del Gran Teatre, a la qual en destinarà 246.000. Abans de finalitzar l’any, està previst iniciar la rehabilitació de la façana de la Universitat a l’ala del carrer Canceller Dou per 240.000 euros, així com adjudicar la gestió del dipòsit del Museu d’Arqueologia per 42.000 euros.El 2018, la Generalitat afrontarà la recuperació de l’antiga carretera de Guissona, que