Lleida sols ha guanyat sis places concertades i públiques en geriàtrics en cinc anys

R. RAMÍREZ 22/08/2017 a les 05:06

Entre el 2011 i el 2015, i la Generalitat preveu concertar-ne 144 més al llarg d’aquest any || Projectes per a ampliacions i nous centres a la província, on el 19% de la població ja supera els 65 anys