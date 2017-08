Almacelles estrena un mural en defensa del referèndum i Cervera encén un ‘sí’ gegant amb espelmes a la plaça Universitat

L’assemblea territorial de l’ANC a Almacelles ha pintat un mural en un carrer d’aquesta localitat per defensar el referèndum independentista que la Generalitat preveu per a l’1 d’octubre. L’obra que es pot veure a Almacelles segueix el model de la que es va presentar a Tàrrega a començaments d’agost d’iniciativa de l’assemblea local de l’ANC. En tots dos murals es pot veure una nena a sobre d’una urna plena de vots, amb el lema “Decidim el nostre futur”. Així mateix, Segarra per la Independència va celebrar ahir a la nit un acte a la plaça Universitat de Cervera, en el transcurs del qual es va encendre un sí gegant amb desenes d’espelmes a favor de l’1-O. Aquesta és una iniciativa que es porta a terme a diferents municipis de Catalunya.