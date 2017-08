Denuncien que l'aigua del poble de Montcortés no és apta per al consum

REDACCIÓ

Actualitzada 23/08/2017 a les 14:04

La CUP Pallars alerta que un estudi realitzat al juliol ha detectat altes concentracions de bacteris fecals i diu que l’ajuntament no informa els veïns

© L'estany de Montcortés. SEGRE

La CUP Pallars ha presentat una denúncia a l’Agència de Salut Pública de Catalunya en què alerta que l’aigua de boca del poble de Montcortés, al municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà), no és apta per al consum humà en registrar altes concentracions de paràmetres bacteriològics.



Segons la CUP, des de fa temps els veïns del poble es queixen que l’aigua que surt de les aixetes fa mala olor i, fins i tot, alguns pateixen reiteradament diarrees i mals de panxa.



Davant les reiterades queixes, una veïna va sol·licitar a l’ajuntament l’informe dels resultats analítics de l’aigua de boca al poble, amb la sorpreses que el document, emès per la Unitat d’Aigües de la Diputació de Lleida amb data del 18 de juliol, conclou que l’aigua de l’aixeta de Montcortés no és apta per al consum en superar els valors de bacteris coliforms, bacteri Escherichio Coli i del recompte de colònies a 22 ºC.



Davant d’aquesta situació, la mateixa veïna va demanar a l’ajuntament que informés la resta de veïns dels resultats de l’informe d’aigües. En aquest sentit, la CUP Pallars insta en la seua denúncia que s’informi a la població de la situació i que “es depurin responsabilitats que es puguin derivar de les accions que atempten contra la salut pública”.



El poble de Montcorés s’abasteix des de fa uns cinc anys de l’aigua de l’estany a través d’una captació que deriva l’aigua a un dipòsit on és clorada per a destinar-la al consum humà.