Detingut un veí de Lleida per conrear 100 plantes de marihuana a Ballobar

REDACCIÓ

| TORRENT DE CINCA Actualitzada 24/08/2017 a les 13:19

La plantació estava en una zona de difícil accés a la ribera del riu Cinca

© Plantes de 'maria' intervingudes a Ballobar Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil va detenir el passat 13 d’agost un veí de Lleida de 45 anys quan va ser sorprès mentre realitzava presuntament tasques de cultiu en una plantació de marihuana a Ballobar, al Baix Cinca.



Segons ha explicat aquest dijous l’institut armat, al llarg de l’estiu s’havien rebut avisos d’agricultors i ramaders que manifestaven haver vist un vehicle sospitós de manera esporàdica a prop de les seues propietats, el qual romania diverses hores a la zona i dessemblava durant dies.



Arran dels avisos la Guàrdia Civil de Candasnos va començar una sèrie de vigilàncies esporàdiques de la zona, a fi de poder localitzar i identificar al vehicle i els seus ocupants, i intentar localitzar el lloc on es dirigien.



El passat 13 d’agost, un ciutadà va alertar de la presència del vehicle en les proximitats d’una explotació agrícola al terme municipal de Ballobar, pel que una patrulla de la Guàrdia Civil es va dirigir fins la zona, localitzant el vehicle i realitzant una batuda a peu d’una gran extensió de terreny abrupte, escarpat i amb una frondosa vegetació, havent fins i tot de travessar el riu.



Després d’una llarga caminada, els agents van poder localitzar un home regant un extens cultiu de plantes de marihuana, procedint en aquell moment a la seua detenció, i confiscant un total de 100 plantes de marihuana, d’altura aproximada de 3 metres i un pes total d’uns 200 quilos, així com diversos estris per al seu cultiu.



Les diligències instruïdes per la Guàrdia Civil van ser entregades al Jutjat d’Instrucció número 1 de Fraga.



El detingut va ser posat en llibertat amb l’obligació de personar-se davant de l’Autoritat Judicial quan sigui requerit per a això.