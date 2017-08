Ferit un ciclista de 15 anys a Sarroca de Lleida

Va caure de la bicicleta i va xocar contra un turisme

© La façana de l'hospital Arnau de Vilanova, el de referència a tota la província de Lleida. SEGRE

Un ciclista de 15 anys va resultar aquest dimecres ferit al tenir un accident a Sarroca de Lleida. Segons van informar fonts policials i sanitàries, el sinistre va tenir lloc a les cinc de la tarda quan el menor va caure de la bicicleta i va xocar contra un turisme. Fins al lloc es van traslladar dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van evacuar el menor a l’hospital Arnau de Vilanvoa en estat menys greu. Pel que sembla, hauria patit la fractura d’una cama.



Dissabte passat, un ciclista de Seròs va perdre la vida al ser atropellat per un vehicle quan circulava per la carretera de Maials. L’home anava sense casc ni elements reflectors i els Mossos d’Esquadra treballen en la seua identificació, ja que no portava cap document a sobre.