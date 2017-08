Paralitzen les obres de la planta de compostatge d’Ossó i Unió de Pagesos surt en la seua defensa

El sindicat es posiciona a favor del promotor i creu necessàries més instal·lacions d’aquest tipus a Lleida

L’ajuntament d’Ossó de Sió ha paralitzat les obres de la planta de compostatge de Plans de Conill, iniciades al juliol després de set anys de tràmits. El decret que ordena suspendre’ls arriba arran d’una denúncia de la plataforma contrària a la instal·lació: l’entitat va constatar que incomplien una clàusula de la llicència que veta qualsevol actuació en aquest espai, qualificat com a zona especial de protecció d’aus (zepa), en el període de nidificació, que va del juliol al setembre. Fa setmanes que els treballs estan interromputs i Unió de Pagesos va sortir ahir en defensa del projecte, del promotor i del compostatge com a mitjà per gestionar dejeccions. El consistori va indicar que el promotor presentarà un informe a la Generalitat per justificar que les obres no han perjudicat les aus. En cas que s’accepti, podria reprendre els treballs a l’octubre. Per la seua banda, UP va expressar la seua confiança en el fet que prosseguiran ben aviat. Aquest posicionament arriba quan la plataforma organitza manifestacions contra la planta. La pròxima anirà demà de la Figuerosa a Bellver d’Ossó, on resideix el promotor. “Defensarem la planta davant de qui sigui”, va afirmar Santi Querol, responsable dels sectors ramaders d’UP, que va instar la plataforma a “reflexionar”. “Tenen dret a manifestar-se, però anar quinze contra un és degradar una manifestació”, va dir, en al·lusió als actes a Bellver. Rossend Saltiveri, responsable del porcí, va recordar que la llicència de la planta la limita a tractar fems i purins, i que la normativa sobre zepa impedeix que rebi residus que no siguin de les explotacions ramaderes locals. Va valorar que seran necessàries més plantes per a la gestió de dejeccions quan la Generalitat apliqui el nou decret (vegeu les claus).