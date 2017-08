Demanen ajuts urgents per a la torre de Castilló de Tor

El Pont de Suert busca fons per poder consolidar-la || Per una inspecció del bisbat que va constatar-ne el greu deteriorament

El campanar de l’antiga església parroquial de Sant Esteve, al poble de Castilló de Tor (Pont de Suert), necessita obres urgents per frenar el progressiu deteriorament i fer possible la restauració d’aquest temple del segle XII, actualment abandonat i en estat de ruïna. Així ho creu l’ajuntament, que ha sol·licitat una subvenció amb aquesta finalitat a l’IEI arran d’una inspecció que va dur a terme l’any passat el bisbat de l’Urgell, propietari de l’immoble. L’alcalde, José Antonio Troguet, va puntualitzar que l’informe de la diòcesi no apunta a un risc imminent d’ensorrament. Tanmateix, va assenyalar que el precari estat de