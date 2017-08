Ferit un home de 63 anys al ser envestit per un toro a Capdella

La víctima va patir contusions múltiples i va ser traslladat a l’hospital del Pallars

Un home de 63 anys va resultar ferit a última hora de la tarda d'aquest dijous quan va ser envestit per un toro a la Torre de Capdella, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, que van rebre l’avís de l’emergència a les 19.41 hores.L’home, que segons els Bombers seria veí de la Torre de Capdella, va patir múltiples contusions i una lesió a l’espatlla i la cama dreta quan es trobava en un prat de la zona de l’Obaga del Filià i el va envestir l’animal. Fins al lloc, a uns 1.600 metres d’altitud, es van desplaçar una dotació terrestre dels Bombers i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’helicòpter no va poder anar-hi perquè no podia volar per l’ocàs.Fonts del SEM van explicar que l’home va ser traslladat amb pronòstic menys greu a l’Hospital Comarcal del Pallars. Aquest no és el primer incident amb un animal a la Vall Fosca.El juliol del 2014, un helicòpter dels Bombers va rescatar un pare de 58 anys i el seu fill de 18 després de pujar a una pedra de grans dimensions per la por de les vaques i els toros que pastaven per un prat de la Vall Fosca, també a la Torre de Capdella.D’altra banda, l’helicòpter dels Bombers amb els GRAE va treballar ahir en tres rescats de muntanya a Vilaller, Àger i la Vall de Boí. A Vilaller, van atendre un grup de quatre persones que es van quedar atrapades en un ràpel de Besiberri. Van rebre l’avís a les 12.00 hores del 112 d’Aragó i van ser portats fins a un refugi. A la tarda, van evacuar un excursionista de 22 anys que va patir una indisposició quan feia una ruta pel congost de Mont-rebei per la zona d’Àger. Van rebre l’avís a les 15.58 hores i el van traslladar a l’hospital de Tremp. Dos hores més tard, van acudir a Cavallers per socórrer un senderista que va patir un problema cardíac.