L’institut d’Alpicat, construït en 10 hores després de 10 anys d’espera

Rebrà 61 alumnes de primer d’ESO que han acabat la Primària a l’escola Doctor Serés || L’ajuntament demanarà ampliar l’oferta fins a Batxillerat

El nou institut d’Alpicat es va construir ahir en deu hores. Els treballs d’instal·lació dels mòduls prefabricats, que l’ajuntament considera oportuns, van començar cap a les vuit del matí i aproximadament a les sis de la tarda els operaris ja havien retirat les grues. El centre rebrà a partir del proper dia 12 de setembre 61 alumnes de primero d’ESO, tots de l’escola Doctor Serés del municipi, que fins ara s’havien de desplaçar fins a l’institut Manuel de Montsuar de Lleida per cursar els estudis de Secundària.

L’alcalde, Joan Gilart, va explicar que fa més de deu anys que estaven reclamant la construcció de l’institut i que actualment estan aportant aproximadament 230 joves entre l’ESO i el Batxillerat a aquest centre i que ara tots els que vagin sortint de l’escola d’Alpicat podran anar a l’institut al mateix municipi.



El centre s’ampliarà en els propers dos anys per poder matricular alumnes fins a quart de l’ESO

Així mateix, la directora del nou centre, Maria Àngels Claramunt, va valorar molt positivament la seua ubicació, en un solar de 2.500 metres quadrats al costat de l’escola i la guarderia i molt a prop de la zona esportiva, un fet que els permetrà completar l’illa educativa de la localitat i preveuen “treballar conjuntament”.

Set professors seran els encarregats de la formació dels alumnes de primer d’ESO i impulsaran un projecte en el qual “els estudiants seran els protagonistes”, “amb molta creativitat, sentit i esperit crític i on els adolescents tinguin autonomia”, tal com va assegurar Claramunt, que es va mostrar molt emocionada davant de l’inici de les obres d’instal·lació dels mòduls perquè feia “molt temps” que els esperaven i va afirmar que el soroll de les màquines era com a “glòria” per a ella.

A més, el primer edil va avançar que el 2018 i el 2019 s’anirà ampliant el centre per poder matricular alumnes fins a quart de l’ESO. En aquest sentit, també va explicar que ara comencen a plantejar la implantació dels dos cursos de Batxillerat, perquè des del consistori defensen que és necessari tenir un institut complet” a Alpicat. Al llarg dels propers dies adequaran els interiors dels mòduls, instal·laran el sistema elèctric i el clavegueram i col·locaran el mobiliari.