La CUP denuncia que els veïns de Montcortés beuen aigua no potable des del 2015

Afirma que cinc de les sis analítiques qualifiquen l’aigua del poble com a no apta per al consum

Després de presentar una denúncia a l’Agència de Salut Pública de Catalunya per la insalubritat de l’aigua de boca del poble de Montcortés , al Baix Pallars (Pallars Sobirà), la CUP Pallars ha alertat aquest divendres que els veïns de Montcortés consumeixen aigua no potable des del 2015.La CUP Pallars ha afirmat que ha tingut accés a nous informes de resultats analítics del període 2015-2017 que corroborarien que l’aigua de boca no és apta per al consum des d’almenys fa tres anys. Segons els documents que ha fet públics aquest divendres la CUP, 5 de les 6 analítiques de l’aigua realitzades des del 2015 marquen valors per sobre dels permesos en paràmetres bacteriològics d’origen fecal.En aquest sentit, la CUP denuncia que no es tracta d’un problema puntual i que els veïns no han estat informats durant tot aquest temps d’un problema que consideren de salut pública.Aquest dijous, després de fer-se pública la notícia de la qualitat de l’aigua del poble de Montcortés, l’ajuntament va penjar a l’estaló del poble un anunci en què s’informava els veïns que, segons les últimes analítiques, l’aigua de boca no és apta per al consum.