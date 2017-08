El pare Botam, Olivera d’Or a borgenc del 2016 per la seua tasca pacifista

El jurat del Premi Olivera d’Or al borgenc del 2016, reunit aquest dijous, va acordar concedir el premi anual a Joan Botam, pare caputxí de 90 anys, conegut com a pare Botam, candidatura presentada per la revista Terrall, de les Borges Blanques.

La decisió es va prendre per una àmplia majoria que va reconèixer la tasca del pare Botam, que està considerat un dels principals introductors del pacifisme a Catalunya, defensor de la religió com a font de pau i diàleg i un dels protagonistes de la Caputxinada del 1966 a favor de la resistència cultural antifranquista, que va portar estudiants, intel·lectuals i artistes a tancar-se aquell any al convent dels Caputxins de Barcelona. El guardó serà entregat juntament amb el de garriguenc, que va recaure en Ramon Miró, del Centre d’Estudis de les Garrigues, el pròxim dia 2 de setembre.