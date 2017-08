Més de cinquanta parades a la Fira d’Artesa, que avui obre les portes

Ara especialitzada en la gastronomia amb carn de conill

Més de cinquanta parades i expositors seran presents en la nova edició de la Fira de Sant Bartomeu, que avui obre les portes. La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, serà l’encarregada d’inaugurar el certamen. L’ajuntament, organitzador de la fira, espera que durant el cap de setmana hi passin entre 12.000 i 15.000 visitants. Entre les principals novetats d’aquest any, hi ha la recuperació de la cuina en directe, dissabte a les 18.00 h, en què participaran La Cava de Tàrrega, La Solana de Foradada i El Tastet del Reng de Balaguer, mentre que diumenge, a les 19.00 h, tindrà lloc la IX Jornada sobre la Carn de Conill i el primer concurs amateur de cuina amb aquest ingredient com a protagonista. Compta amb el suport de la conselleria d’Agricultura, l’Associació de Cunicultors de la Noguera i empreses del sector. Anys enrere, el meló centrava el certamen, però ha deixat pas a aquesta nova iniciativa. Aquest cap de setmana hi haurà dos estands de meló de la zona.