Tres persones ferides en cremar completament un habitatge a Balaguer

L’incendi s’ha iniciat al migdia i diversos veïns han estat confinats

Tres persones han resultat ferides de diversa consideració després de declarar aquest migdia un incendi que ha calcinat completament un habitatge al carrer Jacint Verdaguer de Balaguer. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís cap a les dues i quart i s'han dirigit al lloc vuit dotacions. En arribar allà, els Bombers s'han trobat amb el foc totalment desenvolupat i han confinat als veïns que es trobaven en els pisos superiors a l'afectat per les flames. Tres persones han resultat ferides per intoxicació de fum i cremades, entre elles un bomber. Tots han estat evacuats pel SEM a l'Arnau de Vilanova. El foc s'ha donat per extingit abans de les tres de la tarda. L'incendi ha afectat la instal·lació de gas i l'escala de l'immoble.