Denuncien un home per matar d'un tret un gat en ple carrer a Linyola

Redacció Actualitzada 28/08/2017 a les 11:35

Segons testimonis, hauria disparat des d'una furgoneta en marxa en un carrer on hi ha cases

© Aquest és el gat de la família de Linyola mort per un tret. Protectora d'Animals Lydia Argilés Lleida © El gat, mort d'un tret en ple carrer. Protectora d'Animals Lydia Argilés Lleida



Una dona de Linyola (Pla d'Urgell) va denunciar el passat 16 d'agost un home per presumptament matar un dels gats de la família d'un tret en ple carrer. Segons la denúncia realitzada davant dels Mossos d'Esquadra, en sortir al matí de casa, un obrers van preguntar a la dona si tenia un gat ros. En respondre afirmativament, els operaris van explicar a la dona que un home havia mort el gat d'un tret al cap feia pocs minuts. Van afegir que l'home havia disparat des d'una furgoneta i van facilitar a la propietària de l'animal la descripció i matrícula del vehicle.



El fill de la víctima va donar un tomb pel poble i va localitzar la furgoneta i el seu propietari, a qui reconeixia de vista, i va denunciar els fets davant dels Mossos d'Esquadra.



La propietària de l'animal, que va afirmar que té uns sis gats i que surten i tornen del carrer quan volen, va lliurar als Mossos d'Esquadra un cartutx trobat al lloc on van matar al gat, un informe veterinari i una fotografia de la furgoneta des d'on suposadament es va disparar a l'animal.



La dona també va explicar que el tret es va produir al costat de cases de famílies que tenen infants i que el final del carrer hi ha el camp de futbol del poble.



Segons ha difós la Protectora d'Animals Lydia Argilés de Lleida, l'autor del tret hauria estat localitzat y se li hauria comissat l'escopeta i retirat el permís d'armes.