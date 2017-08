La plaça Pare Carles Perelló de la capital reobrirà aquesta setmana

La plaça Pare Carles Perelló de Tàrrega es reobrirà al trànsit a finals d’aquesta setmana, després d’estar-hi restringit des de finals de juliol, segons van indicar ahir responsables de l’empresa encarregada d’enderrocar un edifici, Cal Clavetaire, situat entre la plaça i el carrer de la Mercè. Des d’aleshores, els vehicles no poden circumval·lar la plaça ni estacionar a la part que dóna a Cal Clavetaire i a l’Escola Pia. L’objectiu és deixar-ho tot en condicions per a FiraTàrrega, que se celebrarà del 7 al 10 de setembre. L’Escola Pia ha adquirit l’edifici, que afronta amb el centre, per portar-hi a terme obres d’ampliació.