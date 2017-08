Tàrrega ampliarà el pàrquing de l’avinguda Onze de Setembre

Asfaltarà el ferm, ara de terra, i s’hi guanyaran setanta places

L’ajuntament de Tàrrega millorarà la zona d’estacionament gratuït situada entre l’avinguda Onze de Setembre i el carrer Hospital. Els treballs se centraran a aplanar i asfaltar la superfície, de 2.500 m

² i actualment de terra

, i delimitar les places amb senyalització horitzontal.

La redistribució permetrà augmentar de capacitat de vehicles estacionats de cent cinquanta a dos-cents vint. A més d’habilitar aquestes setanta noves places, aquesta actuació acabarà amb la pols que aixequen ara els vehicles. Pròximament s’establirà el pressupost de la intervenció. El consistori ha fixat aquesta acció en el calendari d’obres del present mandat.

Aquests terrenys, de titularitat municipal, antigament envaïts per vegetació, es van netejar i es van adequar com a pàrquing el 2014. Des d’aleshores, molts vehicles hi estacionen diàriament. Ara, l’ajuntament de Tàrrega vol millorar la funcionalitat de l’espai i ampliar la disponibilitat d’estacionament gratis en aquesta zona, on es concentren diversos centres educatius i equipaments i que està situada prop del centre comercial.