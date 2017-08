Desallotgen mitja dotzena de masies

El foc va calcinar 34 hectàrees i els Mossos van tallar preventivament dos carreteres || En l’extinció van treballar més de 40 dotacions, 13 de les quals aèries

Un aparatós incendi agrícola va calcinar 34 hectàrees ahir a la tarda a les Garrigues i va obligar a desallotjar catorze persones de mitja dotzena de masies de Vinaixa i l’Albi. El foc també va obligar a tallar dos carreteres (l’LP-7013 i l’LP-7013a) preventivament i va afectar una granja en la qual no hi havia animals. Els Bombers van rebre l’avís del foc a les 16.21 hores i en un primer moment van activar cinc dotacions terrestres i una d’aèria. Tanmateix, a causa de l’alt risc per les elevades temperatures, van arribar a activar fins a 41 dotacions, 13 de les quals aèries. Les flames es van originar a la zona coneguda com els Camins de l’Albi, a prop del quilòmetre 1,5 de l’LP-7013a, que connecta aquesta població amb Vinaixa. Van cremar principalment rostolls, camps i oliveres. També va resultar afectada una granja que, segons va explicar l’alcalde de Vinaixa, Jordi Sarlé, no tenia animals. Els Mossos van desallotjar de forma preventiva mitja dotzena de masies de la zona dels Clots i de la Pallissa de Cal Casell, amb un total de 14 persones afectades.

Els Bombers van donar el foc per estabilitzat a les 19.39 hores, encara que van continuar els treballs d’extinció. Sarlé va explicar que la previsió era que els veïns poguessin tornar a la nit als seus habitatges, que no van patir danys. Diversos agricultors van col·laborar amb els Bombers amb els seus tractors i cisternes. També hi van actuar les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

D’altra banda, un incendi de vegetació agrícola a Tàrrega va calcinar 3,5 hectàrees al migdia.