Se salta una rotonda i encasta el cotxe contra un comerç a Tàrrega

El conductor del vehicle pateix ferides lleus

El conductor d’un turisme Ford Focus va resultar ferit de caràcter lleu ahir al migdia després de saltar-se una rotonda i encastar-se contra un establiment a l’avinguda Barcelona de Tàrrega. L’accident es va produir a les 14.29 hores, quan un turisme circulava pel carrer Ferran Saperes, popularment conegut com el carrer del cementiri, en direcció al centre de la capital de l’Urgell. Per causes que es desconeixen i que s’investiguen, el vehicle va passar per sobre de la rotonda, emportant-se gran part d’arbustos i plantes que hi ha al centre. Sense cap tipus de control, el cotxe va seguir una