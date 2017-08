Aplicació per evitar atropellaments de ciclistes

Dos empreses tecnològiques de Binèfar, E-tecnia Soluciones i Quantic Seguridad, han llançat al mercat una nova aplicació per a telèfons mòbils pensada per evitar atropellaments de ciclistes. Es diu BikenearU (en anglès, ciclista a prop teu) i alerta els conductors quan tenen un ciclista a prop a la carretera, fins i tot abans que puguin veure’l. Un dels impulsors, Pepe Isabal, va explicar ahir que la clau d’aquesta aplicació és que no distreu el conductor, que no ha de mirar el mòbil en cap moment. Segons va explicar Isabal, fa un mes que van llançar l’aplicació i ja sumen més de mil descàrregues. És gratuïta i està disponible per a Android i iOS. Més informació a www.bikenearu.com.