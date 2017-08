El consistori de les Borges assumeix el cost de la teleassistència a 70 ancians

Bonificant la part que, fins ara, havien de pagar, per la qual cosa serà gratuït

L’ajuntament de les Borges assumirà el cost de la teleassistència per a persones grans que fins ara pagaven els veïns. Es tracta d’un servei d’atenció les 24 hores que gestiona el consell mitjançant un penjoll amb un botó que posa en contacte l’usuari amb el centre sanitari o de consulta. En l’actualitat, a la capital, hi ha setanta usuaris d’aquest servei, dels quals 53 tenen menys de 90 anys (entre 69 i 89 anys), mentre que uns altres 17 estan entre els 90 i els 97 anys. El preu del servei públic és d’11,44 euros mensuals. Els usuaris que tenen fins a 89 anys tenen una bonificació del 25%, per la qual cosa paguen 8,58 euros, mentre que els majors de 90 anys tenien un descompte del 50%, amb la qual cosa la quota era de 5,72. Ara, la prestació serà gratuïta, ja que el consistori assumirà aquests pagaments. Segons l’alcalde, Enric Mir (PDeCAT), “aquest era un compromís important del programa electoral”, en el qual es continuarà actuant per garantir l’autonomia de les persones en situació de dependència, va remarcar l’edil de Benestar, Esther Vallès.