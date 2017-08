Mollerussa preveu enderrocar el grup d'habitatges Sant Isidori en un màxim de 4 anys

| MOLLERUSSA Actualitzada 31/08/2017 a les 16:31

L’ajuntament i la Generalitat han signat un acord per abordar plegats la millora dels immobles i el reallotjament de les famílies

© Un moment de la visita d'autoritats als blocs Sant Isidori de Mollerussa. Generalitat de Catalunya

L’ajunyament de Mollerussa preveu declarar en ruïna i enderrocar el grup de pisos Sant Isidori en un termini de quatre anys. Així se’n després d’un acord que col·laboració que han signat aquest dijous el consistori i els departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i el de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. El conveni també contempla el reallotjament del centenar de famílies que hi viuen.



L’acord de col·laboració l’han signat la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, i el director de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), Damià Calvet.



El Grup Sant Isidori de Mollerussa és un conjunt de quatre blocs de 40 habitatges cadascun promoguts durant els anys 50 que no han estat sotmesos a actuacions de manteniment globals i continuades en el temps. L’actual estat de conservació que presenten és molt precari i això fa que requereixin d’actuacions urgents.



Entre d’altres qüestions, el conveni preveu la creació d’una oficina de gestió, i de dues comissions d’anàlisi i seguiment per analitzar les possibles solucions per a cada cas.



Abans de l’acte de signatura, els consellers i l’alcalde han visitat el grup d’habitatges afectats.



La consellera Meritxell Borràs ha valorat positivament el conveni que, ha afirmat, “permet materialitzar l’acord per donar una solució positiva a una situació de degradació urbanística, social i de seguretat del barri del Grup Sant Isidori”. Així mateix, Borràs ha expressat “el compromís absolutament ferm de la Generalitat per facilitar, si és necessari, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, un habitatge a Mollerussa a totes les famílies que viuen en el grup Sant Isidori”.



El conseller Josep Rull ha remarcat l'expertesa de la Generalitat en aquest tipus d'intervencions, mitjançant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'INCASÒL, i ha assegurat que així “fem política social en majúscules mitjançant l'urbanisme”.



D’altra banda, l’alcalde de la població, Marc Solsona, ha dit que avui és “un dia important perquè es comença a veure una solució definitiva per al grup Sant Isidori”.