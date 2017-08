Noves protestes per danys d’óssos, voltors i senglars

UP prepara mobilitzacions en els propers mesos || Exigeix mesures que evitin perjudicis a agricultors i ramaders

El sindicat Unió de Pagesos (UP) prepara noves mobilitzacions en els propers mesos per reclamar a la Generalitat mesures que evitin els danys que óssos, voltors, senglars i altres espècies de fauna salvatge ocasionen a l’activitat agrícola i ramadera de les comarques de muntanya. Així ho va explicar ahir el responsable d’organització de l’entitat, Josep Carles Vivente, que va puntualitzar que per ara no han decidit un calendari per a aquestes manifestacions, en un moment en què l’oposició als óssos s’intensifica al sud de França (vegeu el desglossament). UP va organitzar a la tarda una conferència informativa a la Pobleta