Veïns de l’Albi, sense telèfon ni internet per l’incendi de dilluns

El foc va calcinar més d’un quilòmetre de cable que encara no ha estat reposat

L’incendi forestal de dilluns entre l’Albi i Vinaixa, que va calcinar 34 hectàrees, ha deixat desenes de llars de la primera població sense connexió telefònica ni d’internet. Es tracta dels abonats de la companyia Movistar. El primer tinent d’alcalde, Adrià Vives, va explicar ahir a aquest diari que “l’ajuntament s’ha posat en contacte amb la companyia i ens ha explicat que el problema és per l’incendi, que va cremar aproximadament 1,2 quilòmetres del cable de fibra òptica, dades i telefonia”. Així, per exemple, el consultori mèdic s’ha quedat sense internet i els sanitaris i usuaris havien d’acudir a l’ajuntament per