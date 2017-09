Dilluns es restableix el servei de tren entre Les Borges i Lleida

Entre la capital del Segrià i Juneda es realitzarà un reajustament horari amb variacions de cinc minuts de mitjana

© Bombers i tècnics d'Adif revisant l'andana de l'estació de Puigverd ahir al migdia, visiblement afectada per l'explosió. SABINA DIEGO

Adif i Renfe preveuen restablir dilluns vinent el servei ferroviari en les línies R13 (Estació de França - Lleida per Valls), i R14 (Estació de França - Lleida per Tarragona i Reus), entre Les Borges Blanques i Lleida.



Segons han informat aquest divendres en un comunicat, es realitzarà un reajustament horari en el tram Lleida-Juneda, que comportarà variacions de cinc minuts de mitjana en el pas de les circulacions.



Aquest canvi s’adopta per les operacions que està duent a terme Adif per a la reposició de les instal·lacions ferroviàries a Puigverd i Juneda, que es van veure afectades per una incidència produïda el 14 d’agost després d’uns incendis que van inutilitzar els sistemes de gestió de trànsit, comunicacions, senyalització i instal·lacions de seguretat en aquests dos punts, que comporta la limitació temporal de la capacitat de circulacions en aquest trajecte.