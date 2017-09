El parc del Pont de Suert passa a ser de bombers funcionaris

Compta des d’aquest divendres amb una plantilla d’una vintena d’efectius professionals i continuarà estant complementat amb bombers voluntaris

© Imatge d'arxiu del parc de bombers del Pont de Suert. I. GARCÍA

El parc de Bombers del Pont de Suert ha passat aquest divendres a comptar amb una dotació permanent de guàrdia, 24 hores al dia, els 365 dies de l’any. Segons ha informat la Generalitat, aquesta dotació donarà resposta principalment a les emergències que es produeixin a la comarca de l’Alta Ribagorça, i estarà complementada amb bombers voluntaris del parc que continuaran prestant els serveis als quals se’ls requereixi.



D’aquesta manera, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) del Departament d’Interior garanteix la cobertura i la resposta operativa a les emergències que es produeixin a la zona, especialment a la comarca.



La plantilla del parc està composta per una vintena de bombers funcionaris, tant bombers de l’escala bàsica com caporals de l’escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat.



Els Bombers Voluntaris del Pont de Suert complementaran aquesta dotació i continuaran sent una part important de la resposta operativa dels bombers a la comarca.



Aquest nou funcionament del parc de Bombers del Pont de Suert es produeix després de les diverses reunions dutes a terme durant aquest estiu entre representants de la DGPEIS del Departament d’Interior i de comandaments operatius del Cos de Bombers amb els col·lectius afectats: els Bombers Voluntaris del Pont de Suert, representants del col·lectiu de bombers voluntaris, i representants dels bombers funcionaris del Cos.



La setmana vinent està prevista una reunió del Consell de Bombers Voluntaris, l’òrgan de representació i diàleg entre bombers voluntaris de totes les Regions d’Emergències i la DGPEIS. En aquesta nova reunió, i tal i com s’ha anat fent les darreres setmanes, un dels temes tractats serà el nou funcionament del parc del Pont de Suert.