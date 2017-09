Les anàlisis de l’aigua de Montcortès afirmen que ja és apta per al consum

Els resultats de les últimes anàlisis de l’aigua del nucli de Montcortès afirmen que és apta per al consum, segons va informar l’alcalde de Baix Pallars, Josep Maria Semino, que va recordar que l’ajuntament té en marxa un pla per a la instal·lació de nous cloradors, el primer dels quals a Peramea, des de l’any 2012. En el marc d’aquestes actuacions, el consistori també ha construït tres nous dipòsits i dos cloradors i té previst instal·lar-ne un altre aquest any, amb una inversió total de 130.000 euros. Dimecres, Semino es va reunir amb el president de la Diputació, Joan Reñé, i el vicepresident tercer, Gerard Sabarich, i després de la trobada el consistori ha planificat un reforç del sistema de cloració a través del finançament que ofereix el pla de reforç municipal. S’ha de recordar que la CUP va fer públiques la setmana passada les anàlisis de la qualitat de l’aigua de Montcortès que es van realitzar des del 2015 fins al 2017 i, de les sis analítiques que es van dur a terme, cinc assenyalaven que l’aigua no era potable. La formació política va enviar aquests informes a l’Agència de Salut Pública perquè prengués mesures sobre això. Per la seua part, l’ajuntament va enviar un ban en què instava la població a no beure aigua de l’aixeta i utilitzar-la únicament per cuinar i rentar-se.