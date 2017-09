Forma part d’un salvament de peixos per salvaguardar les espècies que puguin quedar atrapades en els buidatges anuals per manteniment

Més de 40 plans de salvament en 2 anys



El rescat al canal de Sossís es realitza anualment en aquesta època de l’any i és un dels salvaments previstos que han de fer els concessionaris d’aigües per evitar que els peixos puguin quedar atrapats en els canals en cas que es buidin.



Els buidatges es realitzen normalment per a posar a punt les turbines o reparar els canals. Durant els anys 2016 i 2017 s’han aprovat més de 40 Plans de salvament i moltes centrals hidroelèctriques ja han assumit aquesta tasca com una millora mediambiental i rutinària. Els costos corren a càrrec dels titulars de les concessions.

Un total del 3.567 truites comunes autòctones han estat rescatades entre dilluns i dimarts d’aquesta setmana del canal de Sossís, a la Conca de Dalt (Pallars Jussà). L’actuació ha anat a càrrec de l’empresa concessionària d’aigües Ibericas de Energias i ha comptat amb la col·laboració dels Agents Rurals i personal al servei del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació donada la llargada del canal. Una part dels alevins de truita han estat traslladats a centres de reproducció i cria de truita comuna.Aquestes truites provenen d’un tram de riu del Noguera Pallaresa classificat com a Reserva genètica de truites, atesa la seva puresa genètica.A més de les truites, s’han rescatat 61 barbs cua-roig, 17 crancs de riu autòcton i 2 barbs de l’Ebre.Els centres que han rebut els alevins estan situats a Escaló i Llavorsí i els gestiona el Consell Comarcal juntament amb les Societats de pescadors locals. L’objectiu és el reforç de les poblacions de truita de la Noguera Pallaresa per tal de fomentar l’exercici de la pesca.