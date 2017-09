L’Urgell difon els seus atractius turístics en quatre vídeos

Ensenyen paisatge, cultura i gastronomia

El consell comarcal de l’Urgell ha editat quatre vídeos de tres minuts de durada cada un per fomentar i potenciar el turisme mostrant el paisatge, la gastronomia, la cultura i el patrimoni de la comarca.

El president de l’ens comarcal, Salvador Bonjoch, va posar de manifest ahir “la necessitat de donar a conèixer el territori i el ric patrimoni paisatgístic i cultural de l’Urgell per incrementar-hi el turisme”. Així mateix, el conseller comarcal de Turisme, Joan Eroles, va destacar que cada any més persones visiten l’Urgell i, des del consell comarcal, treballen per augmentar la xifra any rere any. Els vídeos han estat elaborats per Lleida Televisió i el seu cap de programes, Òscar Fernández, va destacar que són “vídeos que combinen les panoràmiques amb detalls subjectius que mostren els atractius de tots els pobles de l’Urgell i que pretenen convidar els turistes a visitar la comarca”. Els quatre vídeos que s’han editat es podran visualitzar a la pàgina web del consell comarcal de l’Urgell (www.urgell.cat) i es projectaran a les fires que se celebrin al territori, alhora que es difondran a través de les principals xarxes socials i els mitjans de comunicació audiovisual.