Front al Segrià per exigir davant del jutge obres en camins de la CHE

Dels ajuntaments d’Alcarràs i Gimenells i les dos EMD de Raimat i Sucs

Els ajuntaments d’Alcarràs i Gimenells i les dos entitats municipals descentralitzades (EMD) de Lleida, Raimat i Sucs, han acordat un front comú per exigir davant dels tribunals que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) repari els camins de la seua propietat que comuniquen aquests pobles. En les properes setmanes aixecaran acta notarial de les desenes de sots i esquerdes al llarg d’aquestes vies i la remetran a l’organisme del ministeri d’Agricultura per reclamar-li que repari aquests desperfectes (vegeu el desglossament). Si no reben resposta en un termini de tres mesos, o si aquesta és desfavorable, presentaran conjuntament un recurs contenciós