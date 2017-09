Vora 400 cicloturistes a la primera marxa per promoure la comarca

Organitzada pel territori, tornarà a fer-se l’any vinent

Prop de 400 ciclistes participen avui a la I Marxa Cicloturista La Falla que organitzen el consell de l’Alta Ribagorça, la comarca de la Ribagorça aragonesa i els ajuntaments del Pont de Suert, Vilaller, la Vall de Boí i Montanui, aquest últim a la Franja de Ponent, segons va explicar el president de l’organisme comarcal, Josep Lluís Farrero. La iniciativa ha sigut tot un èxit ja que no s’esperava sobrepassar els 300 inscrits. La carrera turística tindrà dos rutes, una de 132 quilòmetres i una altra de 85 i tant una com l’altra sortiran a les set del matí des de Barruera. El consell ha contractat una empresa especialitzada, Wefeel Club Esportiu, que és la que s’ha encarregat de repartir el material distintiu i també l’avituallament, així com de l’organització de les celebracions. Farrero va indicar que, atesa la repercussió de la iniciativa amb la qual es pretén potenciar i mostrar tota la Ribagorça, ja es prepara una segona edició per l’any que ve. El punt de sortida serà itinerant. Entre els enclavaments per visitar hi ha l’estació de Boí Taüll o el Balneari de Caldes, entre d’altres.