Denuncien dificultats per trobar maquinistes per a la línia de la Pobla

Actualitzada 04/09/2017 a les 16:27

CCOO alerta de la precarització de la plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat

© El tren de la línia entre Lleida i La Pobla de Segur. SEGRE

CCOO ha denunciat aquest dilluns que la plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat és insuficient per oferir el servei. Segons el sindicat, aquesta línia, amb 10 viatges d’anada i tornada, compta actualment amb una plantilla de 23 persones de les quals 9 són maquinistes i la resta són personal de circulació (dos dels quals de baixa).



CCOO critica que amb aquest nombre d’empleats habitualment el personal de l’explotació de la línia Lleida - la Pobla ha de treballar fins a 10 dies seguits sense descans i en alguns casos realitzen jornades per sobre de les 8 hores diàries.



El sindicat afegeix que a principis d’estiu es va arribar a una situació “pràcticament insostenible” a causa de la manca de maquinistes, per la qual cosa Ferrocarrils de la Generalitat va obrir una oferta pública per cobrir una vacant de maquinista. CCOO explica que Ferrocarrils ha fet dos convocatòries més en 3 mesos i han resultat desertes. Tot i que s’hi han presentat diversos maquinistes tots han declinat l’oferta per les baixes condicions salarials i laborals. Aquestes condicions són les més baixes del sector i segons el sindicat un maquinista que treballi a RENFE cobra 500 euros mensuals més.



En aquest sentit, el personal que treballa a la línia de Lleida - la Pobla està equiparat al personal que treballa als cremalleres de Montserrat o de Núria.



CCOO a finals de primavera va asseure’s a negociar amb l’empresa per equiparar les condicions del personal de la línia Lleida - la Pobla amb les del personal que presta serveis a les línies de rodalies de l’àrea metropolitana. Davant la negativa de l’empresa a fer millores, el sindicat va interposar una demanda de conciliació al Tribunal Laboral de Catalunya que va acabar sense acord .



Segons CCOO, la resposta de l’empresa és que no volen negociar amb el sindicat perquè “s’allargarien les negociacions més de dos anys i és més ràpid que ho porteu a judici”.