Vilagrassa converteix en visitable el campanar després de restaurar-lo

Obre al públic i l’ajuntament prepara la inauguració

Coincidint amb les festes locals, trenta veïns de Vilagrassa van pujar dissabte al campanar gòtic de l’església de la localitat després de les obres de restauració de l’any passat. L’alcalde, Jordi Serés, va valorar positivament els treballs i va destacar que “ara el campanar és visitable, la qual cosa ens dóna un atractiu turístic més”. La visita va ser a càrrec del restaurador Ramon Solé, que va adequar cornises i capitells, la volta de la teulada i part de les pedres del campanar, deteriorats amb el temps. L’actuació va comptar amb un pressupost de més de 90.000 euros i va permetre habilitar nous accessos a l’interior, renovar el mirador i instal·lar il·luminació a l’exterior de la torre. L’alcalde va revelar que la millora al campanar encara no ha estat inaugurada perquè confia comptar amb la presència del president, Carles Puigdemont. Serés va apuntar que “eren unes obres molt esperades, durant més de vint anys l’hem estat apedaçant, per la qual cosa l’actuació mereix una gran inauguració”. El campanar és conegut per una lleugera inclinació que sol comparar-se amb la de la Torre de Pisa.