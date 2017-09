Pla de Cultura per obrir cines a les capitals

La conselleria ja treballa en una proposta per a aquesta mateixa tardor amb l’objectiu de recuperar espais de projecció estable finançant la digitalització dels sistemes tècnics

La conselleria de Cultura prepara un projecte global per garantir sales de cine a totes les capitals de comarca i en aquesta iniciativa s’emmarca la reobertura d’un nou espai de projecció a Cervera (vegeu SEGRE del diumenge 3). Així ho van confirmar ahir fonts del departament, que van afegir que s’estudien les fórmules de finançament per digitalitzar les instal·lacions i que s’espera tenir enllestida la proposta aquesta mateixa tardor, encara que no se sap si es fixarà un pressupost o s’estudiarà al detall cas per cas. L’ajuntament de Cervera ja ha sol·licitat una subvenció a l’Institut Català de les Empreses