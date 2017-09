Sant Ramon, condemnat per usar un solar que no era seu

Haurà de pagar 36.000 euros al propietari del terreny, que l’havia cedit per a altres usos || Hi ha nodes de telefonia i internet

© Els dipòsits d’aigua de Sant Ramon on hi ha els nodes.

L’ajuntament de Sant Ramon haurà d’indemnitzar el propietari d’un solar del municipi, F.F.C., amb 35.662 euros per haver disposat d’aquest terreny per a altres usos diferents per als quals estava previst. Els fets es remunten al mes de desembre del 1969, quan l’anterior propietari de la parcel·la va cedir en ús al consistori 270 metres quadrats de solar per temps indefinit perquè la població hi aixequés els dipòsits municipals d’aigua.

Però l’any 2014 el consistori va firmar un conveni amb el grup bonÀrea Telecom perquè aquesta hi instal·lés uns nodes sense fil per subministrar telefonia i internet a la comarca, i a canvi el consistori tindria wifi gratis al local social i les piscines municipals. Als terrenys en qüestió també es va edificar una caseta i sobre els dipòsits, unes antenes de televisió.

L’actual propietari dels terrenys va interposar el juny del 2014 un recurs a l’ajuntament després del silenci administratiu a la petició de retirar les noves instal·lacions. La sentència ho va estimar i va condemnar l’ajuntament “a retirar els elements no inclosos al contracte” del 1969. L’alcalde de Sant Ramon, Aleix Bochaca, va manifestar que es va actuar de bona fe ja que “pensava que tenia dret per a l’ús dels terrenys”. La sentència deixa també sense efecte el conveni entre ajuntament i el grup

bonÀrea

Telecom.