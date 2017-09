Una marxa de ramaders i pagesos exigirà a Madrid controlar i sacrificar fauna salvatge

El sindicat Unió de Pagesos tem que cérvols, senglars i altres espècies propaguin malalties a la cabanya ramadera || Es mobilitzarà el dia 13 juntament amb altres organitzacions agràries de la resta d’Espanya

Agricultors i ramaders de Lleida es manifestaran el dia 13 a Madrid per exigir a les administracions que frenin els perjudicis que ocasiona la fauna salvatge a la seua activitat mitjançant controls sanitaris i de població d’espècies com senglars, cérvols, cabirols i muflons. Així ho va anunciar ahir el sindicat Unió de Pagesos (UP), que convoca aquesta marxa amb altres organitzacions agràries d’Espanya. A les protestes per predacions atribuïdes a óssos i voltors i per danys de senglars i conills en explotacions agrícoles, se suma ara el temor que animals salvatges transmetin malalties com la tuberculosi o la brucel·losi al