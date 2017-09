Baix Pallars demana ajuts per a una església apuntalada

El Sobirà recupera una ermita a Farrera

L’ajuntament de Baix Pallars busca ajuts per consolidar l’església de Sant Miquel del nucli de Bresca, apuntalada i clausurada arran de l’aparició d’esquerdes i ruptures a la nau central. El projecte per consolidar l’edifici compta amb un pressupost total de 17.847 euros, i el consistori ha sol·licitat una subvenció de 16.062 euros a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) per tal de poder executar les obres en aquest edifici, que és propietat del bisbat d’Urgell. Considera que aquestes obres són necessàries per garantir la seguretat i l’estabilitat de l’immoble.

D’altra banda, l’Institut Català del Sol (Incasòl) preveu acabar els treballs de consolidació de l’estructura i la coberta de l’ermita de Santa Maria de la Serra de Farrera a mitjans d’octubre. Les obres, que van començar el novembre de l’any passat, van quedar paralitzades entre el desembre i l’abril a causa de les males condicions meteorològiques.

Les tasques les finança l’Incasòl, l’ajuntament de Farrera i el bisbat d’Urgell i preveuen impermeabilitzar l’immoble i reconstruir els murs i l’arc i la cúpula de l’absis.