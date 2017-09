Foment bateja l’autovia A-22 entre Lleida i Osca com a “Camí Català”

L’autovia Lleida-Osca (A-22) té des de fa més d’un any una denominació que molt pocs coneixen, ja que no figura en cap dels cartells de senyalització. Foment l’ha batejat com a “Autovia del Camí Català”, segons consta al catàleg oficial de la xarxa de carreteres de l’Estat. Fonts del ministeri van explicar que aquesta denominació es deu que el traçat d’aquesta infraestructura coincideix amb el del tram català del Camí de Sant Jaume. Val a recordar que el Govern ha donat a l’A-14 el nom d’Autovia de la Ribagorça, que sí que pot veure’s en cartells del tram inaugurat el mes d’agost passat.

Precisament, l’alcalde d’Almacelles, Josep Ibarz, va demanar ahir per carta al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que els cartells de l’A-14 on figura el nom d’“Autovía de la Ribagorza” incloguin també la traducció en català “Ribagorça”. En la seua missiva, argumenta que tant municipis catalans com aragonesos en el seu traçat “tenen el català com a llengua comuna”.

Ibarz, responsable també de l’àrea de Xarxa Viària i Obres de la Diputació, demana així mateix d’agilitzar el tram pendent d’aquesta autovia a Alfarràs.