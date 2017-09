La UE qüestiona el pla de residus de Catalunya i exigeix revisar-lo

En un procés d’infracció contra Espanya per sis comunitats que no tenen aquests plans o han d’actualitzar-los || Amenaça amb una demanda al Tribunal Europeu

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Comissió Europea (CE) exigeix renovar la planificació de la Generalitat sobre la gestió de residus de tot Catalunya, al considerar que no s’ajusta a la normativa comunitària que obliga a revisar-la cada sis anys. La programació en vigor de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) abasta un període més ampli, que va des del 2013 fins al 2020. Aquesta reclamació s’emmarca en un procés d’infracció contra l’Estat espanyol per sis comunitats que no compten amb aquests plans o han d’actualitzar-los. Després de dos advertències des de finals de l’any passat, la CE va donar al juliol un termini de