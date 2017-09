Immobles per a locals, reconvertits en pisos sense que la normativa urbanística ho avali

L’Agència de l’Habitatge expedeix cèdules que adverteixen que no tenen aquesta “acreditació” || Informa ajuntaments sobre possibles infraccions però aquests tenen problemes per inspeccionar

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Diversos immobles construïts com a comerços o magatzems a les comarques de Lleida han rebut en els últims anys la cèdula d’habtabilitat per ser utilitzats com a habitatge sense haver acreditat que la normativa urbanística permeti aquest canvi. En aquest sentit, una portaveu de l’Agència Catalana de l’Habitatge va confirmar a aquest diari l’existència de cèdules d’habitabilitat per a habitatges “sense acreditació urbanística”. No obstant, va destacar que són casos molt aïllats i va assenyalar que només al voltant d’un 0,7% de les cèdules recull aquesta excepció. Encara que no va facilitar dades absolutes, als últims exercicis la Generalitat ha