Un exregidor de Tàrrega anuncia una vaga de fam contra la planta de compostatge d'Ossó de Sió

Actualitzada 07/09/2017 a les 13:06

Xavier Mayora protestarà dissabte a la plaça del Carme de la capital de l'Urgell

© Una reunió de la plataforma Salvem els Plans de Conill. Segre Tàrrega

L'exregidor de l'ajuntament de Tàrrega i exalcalde pedani de la Figuerosa Xavier Mayora ha anunciat una vaga de fam de 24 hores per al pròxim dissabte com a protesta contra la construcció d'una planta de compostatge a Ossó de Sió, a 300 metres de l'espai natural dels Plans de Conill



Mayora ha explicat que realitzarà la protesta a la plaça del Carme de Tàrrega per denunciar "la total complicitat dels poders públics catalans amb la voraç indústria càrnia en la construcció d'un abocador il·legal dins d'un espai natural protegit".



Mayora denuncia que es pretén confondre a l’opinió pública amb la implantació de "falses plantes de compostatge que no són més que macro abocadors camuflats per permetre la construcció o ampliació de més i més granges".