Endesa facilita un cabal mínim a la Noguera Pallaresa pel Campionat d'Estil Lliure de piragüisme



LLAVORSÍ Actualitzada 08/09/2017 a les 12:28

Per mantenir un volum d’aigua constant, s’adaptarà l’activitat de les centrals hidroelèctriques de la Torrassa i de Llavorsí

© Una prova de piragüisme. Endesa

Endesa col·laborarà amb la celebració del Campionat de Catalunya d’Estil Lliure, que es celebrarà aquest dissabte a Sort, modificant el cabal de la Noguera Pallaresa per tal d’adequar-lo a les necessitats d’aquesta competició de piragüisme. En concret, la companyia ajustarà el turbinat de les centrals hidràuliques de la Torrassa i Llavorsí, amb l’objectiu de garantir l’estat òptim del riu, per tal que tingui les condicions requerides per a la prova.



La regulació del riu s’iniciarà a primera hora del matí i s’allargarà fins a primera hora de la tarda.