Ferrocarrils comprarà un tercer tren per a la línia de Lleida a la Pobla

Acord per connectar-la amb autobús amb 47 destins d’Aragó, Tarragona i València

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) comprarà un nou tren per a la línia de Lleida a la Pobla que s’afegirà als dos que ja ha adquirit la Generalitat i que operen des de finals de juliol del 2016, després de mesos per rebre l’homologació de l’Estat per poder circular. Així ho va assegurar ahir a Lleida el president de FGC, Enric Ticó, que només va afegir que els detalls d’aquesta operació (adquisició i terminis previstos per a la posada en marxa) s’exposaran en els propers dies. Va remarcar que l’objectiu és millorar horaris i trajectes d’una línia única, amb característiques pròpies (vegeu les claus). Ticó va fer aquestes declaracions en la firma del conveni entre FGC i l’empresa d’autobusos HIFE per promoure i comercialitzar bitllets combinats que connectaran els trens de la línia de Lleida a la Pobla de Segur amb diferents ciutats de Tarragona, Aragó i la comunitat de València. En concret, seran fins a 47 destinacions, entre les més importants les que enllacen Lleida amb Casp, Alcanyís, Terol i Mequinensa; les que uneixen Lleida amb la Pineda, Salou, Cambrils, l’Hospitalet, Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Orpesa, Benicàssim i Castelló amb connexió amb València; i la que porta a Flix, Ascó, Mora la Nova, Tortosa, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. Es podrà fer ús dels enllaços abans del dia 12.

Diàleg amb la plantilla per sou i horaris

Ticó va indicar que s’estudien les queixes de CCOO en relació amb les condicions de treball de maquinistes i personal de circulació (vegeu SEGRE de dimarts). En aquest sentit va remarcar que la comunicació és fluida i està convençut de l’acord malgrat les característiques específiques de la línia. Va negar que s’hagin fet jornades laborals més extenses i va dir que es remeten al marc legal.